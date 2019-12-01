Hallan cadáver en la Morelia-Mil Cumbres; al parecer fue atropellado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Noviembre de 2025 a las 11:19:21

Morelia, Michoacán, a 29 de noviembre 2025.- El cuerpo sin vida de una persona que al parecer fue atropellada, fue localizado a la orilla de la carretera Morelia-Mil Cumbres.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en la referida carretera, en las inmediaciones del Puerto de Buenavista, estaba tirado el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la FGE quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo mismo que fue enviando al Semefo para los efectos de ley.