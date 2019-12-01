Hallan cadáver de una mujer en partes en Tingüindín, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Febrero de 2026 a las 12:56:27

Tingüindín, Michoacán, a 4 de febrero 2026.- El cuerpo desmembrado y embolsado de una mujer, fue hallado en un paraje de la carretera Tacatzcuaro-La Magdalena en esta municipalidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido lugar estaba tirado un bulto que parecía ser un cuerpo humano.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes tras confirmar que se trataba de un cadáver humano, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de una mujer el cual estaba envuelto en bolsas plásticas y desmembrado, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.