Golpe al crimen en Sonora: interceptan vehículo cargado con millones de dosis de estupefacientes
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Enero de 2026 a las 07:38:40
San Luis Río Colorado, Sonora, 15 de enero del 2026.- En San Luis Río Colorado, Sonora, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional aseguraron un vehículo procedente de Culiacán con destino a Mexicali, en el que se transportaban 212 kilogramos de metanfetamina, con la finalidad de ser distribuidos en millones de dosis.

La información anterior fue dada a conocer por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

Así mismo, indicó que en una acción distinta, realizada en el estado de Sinaloa, personal del Ejército Mexicano inhabilitó 11 áreas de concentración utilizadas para la elaboración de metanfetamina, donde se aseguraron 16 mil 486 litros y 75 kilogramos de sustancias químicas.

De acuerdo con las autoridades federales, estos aseguramientos representan un golpe significativo a la estructura operativa y financiera de los grupos delictivos, además de evitar que grandes cantidades de droga lleguen al mercado ilegal.

