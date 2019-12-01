Fuerzas federales desmantela laboratorio clandestino en El Marqués 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Septiembre de 2025 a las 18:53:09

El Marqués, Querétaro, a 24 de septiembre de 2025.- Elementos de fuerzas federales, a través de investigaciones realizadas, luego de recibir reportes de actividades ilícitas en el municipio de El Marqués, ubicaron un laboratorio clandestino, el cual ya fue asegurado.

Fue en la localidad de Los Trigos, ubicado entre los municipios de El Marqués y Colón, en donde se ubicó el laboratorio para la elaboración de metanfetamina.

De acuerdo a la información oficial, en el lugar se realizó el aseguramiento de

3,800 litros y 220 kilos de sustancias químicas, seis reactores de síntesis orgánica y siete condensadores.

También se informó, que la afectación económica a la delincuencia organizada es de 2,378 millones de pesos, este hecho y aseguramiento, fue realizado por el Ejército Mexicano, así como de la Secretaría de Seguridad y Ciudadana.