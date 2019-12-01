Emiten sentencia contra persona por posesión de arma de fuego y cartuchos

Morelia, Michoacán, a 12 de febrero 2026.- Un Tribunal de Enjuiciamiento emitió sentencia condenatoria contra una persona, por haber sido acreditada su participación en la comisión del delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en la modalidad de portación de arma de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.



Sobre el particular se informó que con base en los autos contenidos en el expediente, el 2 de febrero del 2026, elementos del Ejército Mexicano y Policía Municipal, se constituyeron en la colonia Margarita Maza de Juárez, del municipio de Morelia, donde lograron la detención del sentenciado, en posesión de tres armas de fuego tipo escuadra y rifle de fabricación artesanal, cartuchos útiles, cuatro radios portátiles y un chaleco balístico.



Derivado de los datos de prueba obtenidos y aportados por el fiscal federal, el juez de la causa especializado, en audiencia de individualización, dictaminó mediante procedimiento abreviado, una sentencia condenatoria de tres años 10 meses y 20 días de prisión contra José “V”.