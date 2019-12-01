En Turicato, Michoacán: Aseguran y destruyen 7 toneladas de hierba verde

Turicato, Michoacán, a 10 de octubre de 2025.- Como resultado de acciones operativas llevadas a cabo por personal de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa), así como Policías locales se logró localizar, asegurar e incinerar más de 7 toneladas de marihuana en Turicato.

Sobre el particular se informó que los agentes de la Guardia Civil y el Ejército Mexicano, en estrecha coordinación con las Policías municipales de Huetamo, Carácuaro, Nocupétaro y Turicato, detectaron el sembradío de marihuana a la altura de la localidad Los Ocotes, con una superficie aproximada de dos mil 250 metros cuadrados.



En el terreno, los uniformados arrancaron 9 mil plantas del enervante que medían aproximadamente 80 centímetros de altura. El aseguramiento de la droga dio un peso aproximado de 7.2 toneladas, mismas que fueron arrancadas y destruidas en el lugar.

Con acciones contundentes en el combate a la delincuencia organizada, la SSP se mantiene firme en su estrategia de seguridad para inhibir el trasiego de drogas y prevenir delitos contra la salud. La línea 911 emergencias y 089 denuncia anónima, así como la app móvil 911 Michoacán se encuentran disponibles las 24 horas para reportar cualquier ilícito.