Dictan prisión preventiva a ‘El Capitán Sol’ por presunta red de huachicol fiscal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Octubre de 2026 a las 19:10:32

Almoloya de Juárez, Estado de México, a 4 de octubre de 2026.- El proceso contra uno de los principales señalados por el ingreso ilegal de combustible al país avanzó este domingo, luego de que una jueza federal impusiera prisión preventiva justificada a Miguel Ángel Solano Ruiz, conocido como “El Capitán Sol”.

El ex capitán de corbeta fue presentado ante la justicia federal por su presunta participación en una estructura dedicada al llamado huachicol fiscal, mediante la cual habrían ingresado millones de litros de combustible de contrabando a territorio nacional.

Durante la audiencia inicial, realizada por videoconferencia y a puerta cerrada, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó más de medio centenar de elementos de prueba para sustentar las acusaciones por delincuencia organizada y delitos relacionados con hidrocarburos.

De acuerdo con las investigaciones de la FGR, Solano Ruiz habría desempeñado un papel relevante dentro de la estructura al presuntamente encargarse de sobornar a personal de distintas aduanas para facilitar el ingreso de buques con combustible de contrabando.

Las autoridades también lo relacionan con los hermanos Fernando y Manuel Farías Laguna, quienes ya enfrentan un proceso penal por delitos vinculados con delincuencia organizada y operaciones ilícitas en materia de hidrocarburos.

Solano Ruiz fue detenido el pasado viernes en un fraccionamiento residencial de Zapopan, Jalisco, después de permanecer prófugo durante varios meses. Sobre él pesaba una orden de aprehensión desde hace más de un año y su localización fue resultado de labores de inteligencia que se extendieron por alrededor de 300 días.

La defensa del ex marino solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la audiencia será reanudada el próximo jueves para determinar si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso por los delitos que le atribuye la Fiscalía.

Mientras se define su situación jurídica, “El Capitán Sol” permanecerá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, en el Estado de México.