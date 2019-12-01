Delincuencia no respeta ni el panteón: En pleno mediodía, roban camioneta a las afueras de Cuanajo, en Pátzcuaro, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Noviembre de 2025 a las 18:19:17
Pátzcuaro, Mich., 1 de noviembre de 2025.- Ni las celebraciones por el día de muertos ni la cercanía del panteón municipal fueron impedimento para que la delincuencia volviera a golpear a plena luz del día en la localidad de Cuanajo. A la 1 de la tarde del sábado, una mujer reportó al 9-1-1 el robo de su camioneta, estacionada apenas unos minutos antes en las inmediaciones del camposanto.

Se logró saber que la víctima dejó su vehículo —una GMC Sierra doble cabina, color azul marino, modelo 2007— afuera del panteón. Cuando regresó, la unidad había desaparecido y los responsables ya habían huido rumbo a la cabecera municipal.

Lo alarmante del caso es que el robo ocurrió en menos de cinco minutos, lo que hace suponer a las autoridades que los ladrones actuaron con precisión y vigilancia previa. La afectada, todavía en shock, no pudo proporcionar en ese momento el número de placas ni el número de serie, información que continúa pendiente mientras avanza la búsqueda.

Elementos de seguridad desplegaron un operativo rumbo a Pátzcuaro para intentar dar con los responsables. Hasta el cierre de esta edición, la camioneta no había sido localizada.

