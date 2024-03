Dan segunda vinculación a proceso a líder de grupo de choque RCP, capturado por la Fiscalía de Nezahualcóyotl

Nezahualcóyotl, Mex., a 10 de marzo de 2024.- El líder del grupo Resistencia Civil Pacífica (RCP), identificado como grupo de choque, y cinco de sus presuntos cómplices fueron vinculados a proceso por el delito de extorsión, siendo la segunda vinculación contra este sujeto.

Se trata de Manuel C. G., líder de RCP, Manuel C. S., María G., Jessica A., Pablo C, Jonathan C., y Juan Jesús A.

Estas personas son imputadas por extorsión, como parte de este grupo calificado como de choque, señalado además de extorsión y despojo de inmuebles.

En la audiencia celebrada este 10 de marzo, un juez dictó vinculación a proceso contra los imputados.

Asimismo, dictó la medida cautelar de prisión preventiva contra los imputados.