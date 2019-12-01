Conductor de tráiler muere aplastado tras caer de un Puente de aproximadamente 10 metros en Reynosa

Conductor de tráiler muere aplastado tras caer de un Puente de aproximadamente 10 metros en Reynosa
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Septiembre de 2025 a las 22:48:15
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Reynosa, Tamaulipas, a 9 de septiembre de 2025.- Un accidente se suscitó la tarde de este martes en la carretera federal que conecta Reynosa con Río Bravo, en Tamaulipas, dejando como saldo un operador de un tráiler fallecido, luego de que este cayera junto con la unidad desde aproximadamente diez metros de altura.

Fuentes oficiales informan que el hoy fallecido, quien manejaba un tráiler marca Mack de la empresa “BEGA S.A de C.V”, perdió el control de la unidad al llegar al puente, por lo que rompió las barreras de contención que existen en la referida carretera, cayendo de una altura de aproximadamente 10 metros con los neumáticos hacia arriba, por lo que el conductor murió aplastado de manera instantánea.

Elementos de las agrupaciones que acudieron al rescate para poder remover la unidad, duraron más de cuatro horas en el sitio, finalizando las labores pertinentes.

La Fiscalía Estatal informó que tras los hechos se inició la carpeta de investigación correspondiente, esto para esclarecer las causas de accidente.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Conductor de tráiler muere aplastado tras caer de un Puente de aproximadamente 10 metros en Reynosa
Intensifican búsqueda de menor desaparecida en Lázaro Cárdenas
A la orilla de un canal de aguas negras encuentran cuerpo de un bebé sin vida en Hidalgo
Balean a pareja en Uruapan, Michoacán
Más información de la categoria
Lluvias dejan combi varada en el Libramiento de Morelia; pasajeros fueron rescatados
Intensifican búsqueda de menor desaparecida en Lázaro Cárdenas
Avión de la Fuerza Aérea aterriza de emergencia en el AIFA tras falla
Con golazos de los Ji-Gi, México rasguña el empate ante Corea del Sur; sigue sin convencer de cara al Mundial
Comentarios