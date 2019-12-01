Choque en la Siglo XXI deja un muerto y tres heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Noviembre de 2025 a las 09:11:06
La Unión, Guerrero, a 29 de noviembre 2025.- Un saldo de una persona muerta y tres heridos fue el que dejó el choque entre un camión de carga y un vehículo, hechos registrados en la autopista Morelia-Lázaro Cárdenas (Siglo XXI), en este municipio.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que a la altura del kilómetro 285, en el tramo Cuatro Caminos-Lázaro Cárdenas, de la referida carretera, se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional así como paramédicos de Protección Civil, quienes al arribar encontraron chocados un tráiler, el cual ser estaba quemando, y un auto compacto.

Los socorristas auxiliaron a las ocupantes del vehículo, y confirmaron la muerte de un ocúpate de tráiler.

Hechos de los que tomó conocimiento personal de la FGE para los efectos de ley.

