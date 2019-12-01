Choque en la Morelia-Pátzcuaro deja cuatro lesionados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Noviembre de 2025 a las 10:15:14

Morelia, Michoacán, 2 de noviembre del 2025.- Un saldo de cuatro personas heridas fue el que dejó el choque entre dos camionetas, hechos registrados en la carretera Morelia-Pátzcuaro, cerca de la capital michoacana.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que a la altura del kilómetro 17, de la referida carretera justo en las inmediaciones de la comunidad de La Estancia se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio acudieron elementos de tránsito así como paramédicos de Protección Civil y AMBUMED, estos dos últimos quienes auxiliaron a cuatro personas lesionadas.

Entre tanto personal del área de Peritos de Tránsito se hicieron cargo de lo concerniente al hecho vial, ello para deslindar responsabilidades.