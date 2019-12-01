Choque de motos en Zamora, Michoacán, deja dos personas sin vida 

Choque de motos en Zamora, Michoacán, deja dos personas sin vida 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2025 a las 07:12:20
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Zamora, Michoacán, a 30 de octubre 2025.- La noche del miércoles en la carretera Zamora-La Barca se registró un choque de frente entre dos motocicletas el cual dejo como saldo dos hombres sin vida y daños materiales.

Lo anterior fue antes de las 19:00 horas, en el tramo La Rinconada-Ixtlán de los Hervores, a la altura de la comunidad de La Sauceda.

Ahí llegaron paramédicos de Radio Auxilio La Rinconada quienes confirmaron la muerte de Eduardo G., C., de 34 años de edad, quien era vecino de la colonia 20 de Noviembre de este municipio.

También confirmaron la muerte del otro masculino, el cual al momento esta en calidad de desconocido.

Agentes de Seguridad Vial resguardaron el lugar mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizaba el levantamiento de los cuerpos para iniciar la carpeta de investigación.

Las unidades involucradas son, una Italika FT150 G, modelo 2022 y otra Italika FT150, modelo 2025, las cuales fueron enviadas al corralón oficial y puestas a disposición de la autoridad competente.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hombre priva de la vida a su esposa en un panteón de Nuevo León; ya fue detenido
Detienen en Chiapas a ex policía de Tabasco señalado como líder criminal en la zona
Separan del cargo a subdirectora contra feminicidios en Chiapas tras denuncia de madres buscadoras
Choque de motos en Zamora, Michoacán, deja dos personas sin vida 
Más información de la categoria
Hombre priva de la vida a su esposa en un panteón de Nuevo León; ya fue detenido
Detienen en Chiapas a ex policía de Tabasco señalado como líder criminal en la zona
Impostores con placa: Detienen a falsos policías que robaron más de medio millón de pesos a una mujer en Altozano, en Morelia, Michoacán
Vehículos con hombres armados desatan persecución de la GN en carretera Pátzcuaro - Uruapan, Michoacán 
Comentarios