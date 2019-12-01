Choque de motos en Zamora, Michoacán, deja dos personas sin vida 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2025 a las 07:12:20

Zamora, Michoacán, a 30 de octubre 2025.- La noche del miércoles en la carretera Zamora-La Barca se registró un choque de frente entre dos motocicletas el cual dejo como saldo dos hombres sin vida y daños materiales.

Lo anterior fue antes de las 19:00 horas, en el tramo La Rinconada-Ixtlán de los Hervores, a la altura de la comunidad de La Sauceda.

Ahí llegaron paramédicos de Radio Auxilio La Rinconada quienes confirmaron la muerte de Eduardo G., C., de 34 años de edad, quien era vecino de la colonia 20 de Noviembre de este municipio.

También confirmaron la muerte del otro masculino, el cual al momento esta en calidad de desconocido.

Agentes de Seguridad Vial resguardaron el lugar mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizaba el levantamiento de los cuerpos para iniciar la carpeta de investigación.

Las unidades involucradas son, una Italika FT150 G, modelo 2022 y otra Italika FT150, modelo 2025, las cuales fueron enviadas al corralón oficial y puestas a disposición de la autoridad competente.