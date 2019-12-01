Capturan en posesión de un arma y estupefacientes a presunto líder de célula delictiva en Iztacalco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Enero de 2026 a las 07:27:24

Ciudad de México, a 15 de enero 2026.- Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) capturó a José Damián “N”, durante un operativo en la colonia Nueva Santa Anita, en la alcaldía Iztacalco.

De acuerdo con información oficial, la detención se realizó como parte de trabajos de investigación de gabinete y campo contra delitos de alto impacto, luego de que policías observaran al sujeto en actitud inusual mientras manipulaba envoltorios similares a los usados para la distribución de droga.

Tras darle alcance, los agentes le realizaron una revisión preventiva, en la que le aseguraron un arma de fuego corta abastecida con cartuchos útiles, así como 185 dosis de presunta cocaína y marihuana, además de teléfonos celulares y dinero en efectivo.

El sujeto también conocido como “El Ganso”, de 31 años, es señalado por ser el líder de una banda criminal dedicada a la venta de drogas y extorsión.

Autoridades señalaron que cuenta con antecedentes penales por homicidio en grado de tentativa, robo agravado, delitos contra la salud y delitos ambientales, y lo identifican como presunto generador de violencia en la zona.