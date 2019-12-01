Caen en Zinapécuaro, Michoacán, dos jalisciences armados y con camionetas de lujo en la carretera a Queréndaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Noviembre de 2025 a las 19:16:40

Zinapécuaro, Mich., a 1 de noviembre de 2025.- Un operativo sorpresa terminó por echar abajo lo que aparentaba ser una peligrosa ruta de movilización criminal: dos hombres originarios de Jalisco fueron detenidos tras ser sorprendidos con un armamento y vehículos de alto perfil mientras circulaban en el tramo carretero Zinapécuaro–Queréndaro.

La mañana de este sábado, agentes de la Guardia Civil y del Ejército Mexicano, en patrullajes interinstitucionales, detectaron a los sospechosos viajando de manera inusual por la zona. Al marcarles el alto, los uniformados descubrieron que no se trataba de simples automovilistas: los sujetos portaban un armamento capaz de desatar un escenario violento en cuestión de segundos.

Entre lo asegurado destaca una pistola calibre 9 milímetros equipada con tres cargadores y 42 balas listas para dispararse, además de un arma 5.7 x 28 milímetros con dos cargadores y 30 municiones más, conocida por su potencia y capacidad de perforación.

Como si fuera poco, los detenidos viajaban en dos vehículos de las marcas RAM y Mercedes - Benz, utilizados presuntamente para facilitar movimientos rápidos entre demarcaciones.

Todo lo asegurado, junto con los implicados, fue puesto a disposición de las autoridades competentes, mientras las corporaciones mantienen activo un cerco operativo ante la posibilidad de que los detenidos formen parte de una estructura criminal más amplia con presencia interestatal.