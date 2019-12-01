Cae presunto multihomicida que operaba en Morelia, Michoacán

Morelia, Michoacán, a 8 de octubre 2025.- Jorge “N”, quien es señalado de su posible relación en la comisión del delito de homicidio calificado, cometido en agravio de María del Rocío M., Belén Guadalupe A., y Julio César R., fue aprehendido la víspera por personal de la FGE.

Sobre el particular se informó que con base en los autos contenidos en la Carpeta de Investigación, el pasado 12 de abril, las víctimas se encontraban conviviendo dentro de un domicilio ubicado en la calle Sexta Cerrada I, del Fraccionamiento Villas del Pedregal. Minutos antes las víctimas salieron del domicilio con rumbo a la casa de Jorge “N”, quien se encontraba acompañado de al menos dos personas más.

En el lugar, las víctimas fueron trasladadas hacia un costado del domicilio ubicado en Circuito I, donde fueron privadas de la vida, al ser agredidas con proyectiles de arma de fuego. Posteriormente, los agresores se retiraron del lugar.

Derivado de las investigaciones, la Fiscalía obtuvo una orden de aprehensión en contra de Jorge “N”, misma que fue cumplimentada en reclusión, ya que el investigado se encuentra procesado por otros hechos.