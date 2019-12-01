Cae Gaby "N", mujer que presuntamente arrastró a motociclista en Iztapalapa

Cae Gaby "N", mujer que presuntamente arrastró a motociclista en Iztapalapa
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Febrero de 2026 a las 08:37:07
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ocotlán, Oaxaca, a 10 de febrero 2026.- Autoridades estatales capturaron a Gaby “N”, la enfermera que fue captada en video cuando presuntamente atropelló y arrastró a un motociclista identificado como Roberto, en Iztapalapa.

De acuerdo con información del periodista especializado en seguridad Carlos Jiménez, mejor conocido como el “C4”, la mujer se escondía en Ocotlán, Oaxaca, en donde fue capturada por elementos de la  Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Tras el crimen, las autoridades abrieron una investigación en la que descubrieron que la sospechosa tenía su domicilio en el municipio conurbado de Nezahualcóyotl, sin embargo, en su intento por evadir a la justicia huyó hacia el estado del sur.

Gaby “N”, está acusada del delito de homicidio agravado, por la manera en la que se desarrollaron los hechos y por huir de para evitar su arresto, por lo que será presentada ante un juez de Control, quien decidirá su situación jurídica.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Lanzan dron explosivo contra gym de Secretaría de Seguridad de Escuinapa; hay 2 heridos
Incendio en ferretería dejó severos daños materiales en colonia El Pueblito de Corregidora, Querétaro
Célula ligada a hijos de Joaquín Guzmán, responsable de desaparición de mineros en Sinaloa; habrían sido confundidos con rivales, asegura Harfuch
Una lesionada en aparatoso choque, en Paseo Constituyentes, en Querétaro capital
Más información de la categoria
"Se vulnera mi proceso judicial": vicealmirante Farías Laguna envía carta a Claudia Sheinbaum
Célula ligada a hijos de Joaquín Guzmán, responsable de desaparición de mineros en Sinaloa; habrían sido confundidos con rivales, asegura Harfuch
Tragedia en León: muere niño de dos años tras ser atropellado por su tío en la Central de Abastos
Momentos de tensión en Monterrey: mujer se lanza a carriles centrales y es atropellada en Paseo de los Leones
Comentarios