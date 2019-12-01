Cae Gaby "N", mujer que presuntamente arrastró a motociclista en Iztapalapa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Febrero de 2026 a las 08:37:07

Ocotlán, Oaxaca, a 10 de febrero 2026.- Autoridades estatales capturaron a Gaby “N”, la enfermera que fue captada en video cuando presuntamente atropelló y arrastró a un motociclista identificado como Roberto, en Iztapalapa.

De acuerdo con información del periodista especializado en seguridad Carlos Jiménez, mejor conocido como el “C4”, la mujer se escondía en Ocotlán, Oaxaca, en donde fue capturada por elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Tras el crimen, las autoridades abrieron una investigación en la que descubrieron que la sospechosa tenía su domicilio en el municipio conurbado de Nezahualcóyotl, sin embargo, en su intento por evadir a la justicia huyó hacia el estado del sur.

Gaby “N”, está acusada del delito de homicidio agravado, por la manera en la que se desarrollaron los hechos y por huir de para evitar su arresto, por lo que será presentada ante un juez de Control, quien decidirá su situación jurídica.