Balean a joven mujer en plena avenida de Apatzingán, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Noviembre de 2025 a las 20:02:02

Apatzingán, Mich., a 1 de noviembre de 2025.- Sujetos armados perpetraron una agresión en la Avenida Corregidora, en la colonia Nueva, dejando gravemente herida a una joven mujer de apenas 23 años.

Alrededor de las 17:40 horas, autoridades fueron alertadas sobre la presencia de una persona ensangrentada en plena vía pública. De inmediato, elementos de la Guardia Civil se movilizaron hacia las coordenadas señaladas, donde confirmaron lo que ya se temía: una mujer yacía herida por impactos de arma de fuego, uno alojado en el abdomen y otro en el brazo izquierdo.

Testigos, aún en shock, aseguraron que los disparos resonaron de manera repentina, sembrando pánico entre los transeúntes y obligando a varios comercios a bajar sus cortinas.

Los agentes acordonaron la zona mientras solicitaban con urgencia una unidad médica. Paramédicos la trasladaron al Hospital Regional, donde su estado de salud permanece bajo resguardo médico.

La Fiscalía Regional ya investiga el ataque, aunque hasta el momento no se han revelado posibles móviles ni se reportan detenidos.