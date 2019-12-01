Balean a automovilista en Zamora, Michoacán, resultó herido 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Agosto de 2025 a las 16:00:23

Zamora, Michoacán, a 11 de agosto de 2025.- Un hombre resultó lesionado al ser víctima de un ataque armado cuando conducía su automóvil por las calles de la colonia El Vergel, los agresores huyeron ante la fuerte movilización policíaca, por lo que será la FGE quien investigue el hecho.

Por información recabada por este medio de comunicación se conoció que aproximadamente a las 12:20 horas de este lunes en los números de emergencias recibieron un reporte sobre detonaciones de arma de fuego en las calles Olmo y Cedro.

Policías Municipales, Guardias Civiles y Nacionales se movilizaron al lugar donde fueron notificados que un masculino herido se había trasladado a un nosocomio a bordo de un automóvil.

Algunos uniformados acordonaron la zona ya que fueron localizados algunos indicios, mientras otros acudieron al nosocomio donde encontraron al lesionado Kennedy V., A., de 32 años de edad, vecino del Fraccionamiento Villas del Magisterio, al cual le brindaron guardia policial.

Autoridades de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar de la agresión para recabar algunos indicios, después se hicieron presentes en el nosocomio donde se entrevistaron con el afectado y aseguraron el vehículo que conducía ya que presentaba algunos impactos de bala.