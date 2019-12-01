Atentan a balazos contra el alcalde Carlos Manzo en pleno centro de Uruapan, Michoacán

Uruapan, Mich., a 1 de noviembre de 2025.— Lo que debía ser una noche de luz, tradición y celebración se convirtió en un auténtico infierno urbano, luego de que un ataque armado irrumpiera de manera brutal en la inauguración del Festival de las Velas en pleno centro de Uruapan. El objetivo del ataque sería el presidente municipal Carlos Manzo, cuyo estado de salud se desconoce, mientras que otro herido sería el regidor Víctor “Saladitas” y un escolta del alcalde, aunque esto no se ha confirmado.

El atentado ocurrió alrededor de las 20:00 horas en la Plaza Principal, justo frente al templo de La Inmaculada, donde cientos de asistentes esperaban el encendido de velas, show cultural y demás actividades programadas. Testigos narran que, sin previo aviso, una ráfaga de disparos quebró la calma y sembró pánico entre niños, familias y visitantes.

En la confusión, elementos de seguridad reaccionaron de inmediato y abatieron a uno de los presuntos atacantes, cuyo cuerpo quedó tendido entre las velas que segundos antes formaban parte de la escenografía del festival.

La zona fue inmediatamente tomada por fuerzas de seguridad municipales, estatales y federales, quienes montaron un amplio cerco en torno a la plaza para resguardar a los asistentes y buscar a otros posibles responsables del atentado.

Hasta la publicación de esta nota no existe un informe oficial sobre el estado de salud del alcalde Manzo ni del regidor “Saladitas”, generando una ola de incertidumbre entre la ciudadanía.