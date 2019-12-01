Aprehenden en el estado de Guanajuato a presunto secuestrador buscado en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Septiembre de 2025 a las 18:48:39

Guanajuato, a 24 de septiembre del 2025. - Como resultado de una acción operativa llevada a cabo por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y con apoyo del SIE, se cumplimentó en Guanajuato una orden de aprehensión en contra de Genaro “N”, alias “El Manotas”.

Al respecto se informó que el ahora requerido sería el presunto responsable del secuestro de una mujer, ocurrido el pasado mes de febrero, en Álvaro Obregón, Michoacán.

Es de mencionar que existen datos que ubican al investigado como presunto líder de una célula delincuencial que operaba en la región de Álvaro Obregón.

Finalmente, Genaro fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para los efectos de ley.