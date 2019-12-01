Alcaldesa de Apatzingán afirma que disminuyen extorsiones contra limoneros

Alcaldesa de Apatzingán afirma que disminuyen extorsiones contra limoneros
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Septiembre de 2025 a las 18:33:09
Apatzingán, Michoacán, a 24 de septiembre del 2025. - Durante la rueda de prensa por la Expo Feria Octubrina de Apatzingán 2025, la alcaldesa municipal, Fanny Arreola Pichardo, destacó en entrevista la labor de la fiscalía instalada en la región para proteger a los empresarios de las extorsiones y generar confianza en el sector.

"Se están dando pasos positivos y la estadística indica que hay una reducción real de las extorsiones", señaló.

Conforme a la producción, la funcionaria comentó que esta depende de varios factores, incluyendo las condiciones climáticas y de temporada, y que actualmente se encuentra cercana al 60 o 70% de su capacidad total.

Finalmente, la alcaldesa señaló la necesidad de que los productores sigan presentando sus denuncias, con el fin de sostener la disminución de las extorsiones y fortalecer un ambiente de mayor seguridad en la región.

"La gente tiene que denunciar, porque si no lo hace no podemos actuar; afortunadamente ya hay más confianza y eso ha ayudado a que disminuyan las extorsiones", destacó.

