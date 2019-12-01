Suman 92 casos de contagios de miasis en humanos por gusano barrenador

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Diciembre de 2025 a las 08:21:24

Ciudad de México, a 5 de diciembre de 2025.- En el corte del 28 de noviembre, datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE), indicaron que hasta el momento suman 92 casos a nivel nacional de miasis en humanos por gusano barrenador.

Durante la última semana epidemiológica, se reportaron ocho nuevos casos, por lo que ya son cinco entidades donde se encuentra la infestación, incluyendo Oaxaca, Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas.

El estado de Chiapas, es el que acumula el mayor número de contagios con 79 pacientes, de los cuales, 10 se encuentra hospitalizados.

Yucatán confirmó seis caos; Campeche, tres; Tabasco y Oaxaca, tienen dos cada uno.

Asimismo detallaron que los decesos se mantuvieron en cinco, uno en Campeche y cuatro en Chiapas, debido a que no hay reporte en la semana número 47 de que hayan ocurrido fallecimientos

Aunado a ello, la Secretaría de Salud aseveró que los fallecimientos no fueron ocasionados por el parásito, sino por las enfermedades que ya tenían los pacientes que fueron atendidos.