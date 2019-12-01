Suman 92 casos de contagios de miasis en humanos por gusano barrenador

Suman 92 casos de contagios de miasis en humanos por gusano barrenador
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Diciembre de 2025 a las 08:21:24
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 5 de diciembre de 2025.- En el corte del 28 de noviembre, datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE), indicaron que hasta el momento suman 92 casos a nivel nacional de miasis en humanos por gusano barrenador.

Durante la última semana epidemiológica, se reportaron ocho nuevos casos, por lo que ya son cinco entidades donde se encuentra la infestación, incluyendo Oaxaca, Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas.

El estado de Chiapas, es el que acumula el mayor número de contagios con 79 pacientes, de los cuales, 10 se encuentra hospitalizados.

Yucatán confirmó seis caos; Campeche, tres; Tabasco y Oaxaca, tienen dos cada uno.

Asimismo detallaron que los decesos se mantuvieron en cinco, uno en Campeche y cuatro en Chiapas, debido a que no hay reporte en la semana número 47 de que hayan ocurrido fallecimientos

Aunado a ello, la Secretaría de Salud aseveró que los fallecimientos no fueron ocasionados por el parásito, sino por las enfermedades que ya tenían los pacientes que fueron atendidos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Balean domicilio del Fraccionamiento Acanto I en Zamora, Michoacán; presuntamente privaron de la libertad a un joven
Tráiler sale del camino y vuelca en el libramiento Norponiente del municipio de Querétaro
Detienen y vinculan a proceso a hombre por maltrato animal en contra tres gatos en Tamaulipas
Hallan "Barrancas de la muerte" en Puebla; grupos criminales las utilizan para deshacerse de cuerpos
Más información de la categoria
Muere el comediante mexicano Eduardo Manzano, uno de los 'Polivoces'
Claudia Sheinbaum arriba al sorteo del Mundial 2026; se encontrará por primera vez con Trump de manera presencial
Hallan "Barrancas de la muerte" en Puebla; grupos criminales las utilizan para deshacerse de cuerpos
México a la expectativa rumbo al Mundial 2026: afición nerviosa ante el sorteo y mal desempeño
Comentarios