Sin reporte de casos activos de COVID-19 con síntomas leves

Sin reporte de casos activos de COVID-19 con síntomas leves
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2025 a las 15:42:52
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, 6 de octubre del 2025.- La Secretaría de Salud de Querétaro reportó este lunes cero defunciones por COVID-19 y que, en los últimos siete días no se han sumado casos de la enfermedad en el estado.  El registro acumulado es de 197 mil 753 casos: 54 por ciento son mujeres y 46 por ciento son hombres.

No se registraron altas sanitarias de pacientes, con lo que se tiene un registro de 190 mil 686 altas (96.42 por ciento). Con sintomatología leve, aislamiento y manejo en su domicilio no hay pacientes, y ninguno se encuentra hospitalizado. Se han registrado siete mil 67 defunciones.

Del mismo modo, se exhorta a la población a no automedicarse y, para prevenir la transmisión, lavarse las manos de manera frecuente con agua y jabón o utilizar soluciones alcoholadas al 70 por ciento.

Toda persona con sintomatología respiratoria aguda debe mantenerse aislada o, en su defecto, usar cubreboca, y comunicarse al call center estatal 4421015205 para recibir orientación médica. Para más información sobre COVID-19, se puede consultar en los micrositios:  coronavirus.gob.mx/ y www.queretaro.gob.mx/covid19

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Cae otra presunta implicada en homicidio de colaboradores de Clara Brugada
Intento de asalto a camioneta de valores termina en tiroteo, persecución y accidente, en León; hay 6 heridos
Por amenaza de explosivo desalojan Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM
Detienen en Panindícuaro, Michoacán, a sujeto en posesión de 40 kilos de estupefaciente
Más información de la categoria
La Cuarta Transformación solo le hace reverencia al pueblo de México: Claudia Sheinbaum
AMLO es y será siempre un ejemplo de honradez, de austeridad y de profundo amor al pueblo: Claudia Sheinbaum
Desmiente Gobierno de Nuevo León suspensión de clases por triunfo de Aldo de Nigris en La Casa de Los Famosos México 2025; no es motivo de fiesta estatal
Por amenaza de explosivo desalojan Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM
Comentarios