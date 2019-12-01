Sin registro en Querétaro de pacientes con sintomatología leve por COVID-19

Sin registro en Querétaro de pacientes con sintomatología leve por COVID-19
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Septiembre de 2025 a las 08:19:56
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, 23 de septiembre del 2025.- La Secretaría de Salud de Querétaro reportó este lunes cero defunciones por COVID-19 y que, en los últimos siete días no se han sumado casos de la enfermedad en el estado. El registro acumulado es de 197 mil 753 casos: 54 por ciento son mujeres y 46 por ciento son hombres.

No se registraron altas sanitarias de pacientes, con lo que se tiene un registro de 190 mil 686 altas (96.42 por ciento). Con sintomatología leve, aislamiento y manejo en su domicilio no hay pacientes, y ninguno se encuentra hospitalizado. Se han registrado siete mil 67 defunciones.

Del mismo modo, se exhorta a la población a no automedicarse y, para prevenir la transmisión, lavarse las manos de manera frecuente con agua y jabón o utilizar soluciones alcoholadas al 70 por ciento.

Toda persona con sintomatología respiratoria aguda debe mantenerse aislada o, en su defecto, usar cubreboca, y comunicarse al call center estatal 4421015205 para recibir orientación médica. Para más información sobre COVID-19, se puede consultar en los micrositios:  coronavirus.gob.mx/ y www.queretaro.gob.mx/covid19

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Mujer alterada ingresó a secundaria e intentó agredir al personal y alumnos en San Luis Potosí
Pipa de Pemex cae en socavón en Iztacalco; transporta 20 mil litros de diésel
Se registra accidente en laterales de Paseo 5 de Febrero del municipio de Querétaro; hay una persona fallecida y un lesionado
Arrestan a presunto violador de una menor de 14 años en Morelia, Michoacán; habría atacado a la víctima en un autolavado de su propiedad
Más información de la categoria
Arrestan a presunto violador de una menor de 14 años en Morelia, Michoacán; habría atacado a la víctima en un autolavado de su propiedad
Conductor sobrevive a ataque armado en la Ciudad de México; recibió impactos en mandíbula y cabeza
Pronostican fuertes lluvias y llegada de frente frío
Seis campamentos criminales destruidos en operativo tras balaceras y bloqueos en región Pátzcuaro, Michoacán
Comentarios