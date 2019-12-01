Reporta Martí Batres llegada de más de 976 mil dosis de vacunas contra sarampión al CENADI

Ciudad de México, a 2 de marzo de 2026.– El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, reportó que el Centro Nacional de Distribución (CENADI) recibió 976 mil 488 dosis de vacunas contra el sarampión, lo cual reforzará el esquema de protección contra esta enfermedad.

“Llegaron al Centro Nacional de Distribución del @ISSSTE_mx 976,488 dosis de vacunas contra el

sarampión. Nuestra gratitud a @Birmex y la @SSalud_mx. Con ello protegeremos a muchas personas, especialmente niñas y niños”, publicó en redes sociales.

Al respecto, la subdirectora de Almacenes del CENADI, Diana García Yáñez, destacó que el 25 de febrero se recibieron 836 mil 780 vacunas doble viral: sarampión y rubéola (SR) y 139 mil 708 dosis de triple viral: sarampión, parotiditis y rubéola (SRP), las cuales se distribuyen a 331 unidades del ISSSTE en todo el país, conforme a la planeación institucional y a los requerimientos identificados en cada entidad. Las ubicaciones pueden consultarse en la página dondemevacuno.salud.gob.mx.

“Esto lo hacemos en coordinación con la Subdirección de Prevención y Protección de la Salud, y quienes distribuyen es el equipo logístico de Birmex. La distribución es a los puntos específicos que nos indicala Subdirección de Prevención, en este caso distribuimos a nivel nacional, que cuentan con red fría, cubriendo las 35 zonas a nivel nacional”, destacó.

García Yáñez reiteró el llamado a vacunar a niñas y niños de 6 meses a 12 años, así como a personas de 13 a 49 años en entidades donde se registran brotes, conforme a los Lineamientos Nacionales. Quienes cuentan con su esquema completo están protegidos.

“Los invitamos a aplicarse la vacuna contra el sarampión. (…) Si bien atendemos a la derechohabiencia del Instituto, si alguna otra persona se acerca por la necesidad de la vacuna, se la otorga, y eso es una instrucción que tenemos nosotros desde esta política dirigida por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”, apuntó.

Finalmente, afirmó que el ISSSTE ha mantenido la distribución continua de la vacuna contra el

sarampión a las diferentes unidades médicas desde que se inició la campaña el año pasado, por lo que no se ha tenido escasez ni interrupciones en la aplicación de los biológicos.

“Vamos alineados, como siempre, a las metas sectoriales. Coordinados con la Secretaría de Salud,

Birmex, siempre alineados a estas metas definidas para toda la población. (...) Todos estos esfuerzos son para apoyar en la vacunación a las personas, a la población objetivo, que todavía no han tenido la dosis de vacuna, o la aplicación, y estamos llegando a los diferentes lugares y a las y los diferentes grupos de edad que no han recibido la vacuna”, señaló.