Realiza SESA capacitación en salud mental y estilos de vida saludables en Tequisquiapan

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Febrero de 2026 a las 13:00:16
Querétaro, Querétaro, 4 de febrero del 2026.- Con el objetivo de fortalecer los factores protectores de la salud mental y promover estilos de vida saludables en la población adolescente y sus familias, la Secretaría de Salud (SESA) del estado de Querétaro informa que, a través del Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA), se llevó a cabo la capacitación “¿Qué le falta a tu casa?”, dirigida a estudiantes, madres y padres de familia de la Escuela Secundaria Cerro de las Campanas, en el municipio de Tequisquiapan.

Esta actividad permitió generar un espacio de reflexión en torno a la importancia de la comunicación, los valores y el acompañamiento familiar como pilares fundamentales para la prevención de conductas de riesgo.

Asimismo, se impartió la conferencia “Bajo Presión: disciplina y autocontrol a través del Kickboxing”, a cargo de Ronny Jaimes, medallista olímpico, en la que participaron 567 adolescentes, destacando al deporte como un factor protector que favorece el bienestar físico y emocional, así como la toma de decisiones saludables.

 

