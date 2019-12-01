Queda instalado el Consejo Municipal Contra las Adicciones de Corregidora, Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Diciembre de 2025 a las 07:23:01

Corregidora, Querétaro, 5 de diciembre del 2025.- La Secretaría de Salud (SESA) del estado de Querétaro informa que, con el compromiso de fortalecer las acciones de prevención, atención y tratamiento de las adicciones, se llevó a cabo la instalación del Consejo Municipal Contra las Adicciones de Corregidora.

Este organismo permitirá consolidar la coordinación entre autoridades, instituciones y la comunidad, en favor del bienestar de la población.

La instalación contó con la presencia del comisionado del Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA) de la SESA, Adolfo Ríos Méndez, y del secretario de Desarrollo Social del municipio, Germán Borja Garduño, quienes resaltaron la importancia de impulsar políticas públicas que favorezcan entornos seguros, informados y libres del consumo de sustancias, así como la promoción de estilos de vida saludables.

También participó el subcoordinador general Médico de SESEQ, Francisco José Rivera Pesquera, además de funcionarios municipales.