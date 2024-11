Promueve IMSS Michoacán planificación familiar responsable con vasectomía

Morelia, Michoacán, a 20 de noviembre de 2024.- En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Vasectomía, conmemorado el 17 de noviembre, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Michoacán invitó a los varones a sumarse a la Jornada de Vasectomía sin Bisturí, a lo largo del mes de noviembre, en donde se tiene la meta de realizar 400 procedimientos en las Unidades de Medicina Familiar (UMF).

En Morelia estarán disponibles la UMF No. 80 Centro, No. 75 Camelinas, No. 84 de Tarímbaro y No. 85 de Tacícuaro; en Uruapan las UMF No. 76 y No. 81; en Zamora la UMF No. 82, en Lázaro Cárdenas el Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZ/MF) No. 12, y en La Piedad la UMF No. 77.

Con esto, se involucra a los varones en una planificación familiar equitativa, indicó el supervisor de Primer Nivel de Atención, doctor Francisco Malváez Méndez, quien aprovechó para hacer un llamado a festejar el Mes de la Salud Integral del Hombre practicando hábitos saludables y realizando chequeos de rutina sobre todo en los varones mayores de 40 años.

Malváez Méndez explicó que los derechohabientes como los que no lo son, pueden acudir a realizarse el procedimiento de vasectomía, mismo que es seguro, no afecta en libido sexual, ni tampoco es causante de cáncer, como se tiene el mito coloquial entre la población.

El responsable del módulo de Vasectomías de la UMF No. 75, doctor Juan Manuel López Rodríguez, puntualizó que esta técnica de planificación familiar se realiza sin bisturí, es ambulatoria y funciona de forma definitiva para varones que hayan decidido no tener más hijos o que no deseen descendencia.

Con este método de planificación familiar, dijo López Rodríguez, quienes toman esta opción pueden tener una sexualidad más placentera, en virtud de que no se someten al estrés del riesgo de un embarazo no deseado.

La vasectomía no ocasiona que se pierda la eyaculación, ya que el semen se genera en la vesícula seminal y no en los testículos, donde se producen los espermatozoides. El esperma conforma sólo el 3 por ciento de la eyaculación, el resto son fluidos de la próstata.

Es falso que la vasectomía ocasione disfunción eréctil, la intervención no afecta el fenómeno fisiológico de la erección, ni la producción de hormonas masculinas que controlan el deseo sexual; tampoco interfiere con la sensación placentera del coito ni las pulsaciones orgásmicas.

Por su parte, el supervisor y líder de proyectos, doctor Roberto Mendoza Morelos, dio a conocer que los interesados pueden acudir a la Unidad de Medicina Familiar más cercana a su domicilio y presentar la Cartilla Nacional de Salud y credencial de elector (INE) para registrar la cita para el procedimiento; a los no derechohabientes también se les realizan este tipo de procedimientos, presentando identificación oficial.

El doctor Mendoza Morelos manifestó que en ambos casos deben acudir con un desayuno ligero e informar al personal de salud si padecen enfermedad crónica degenerativa y si requieren de incapacidad, en caso de ser derechohabientes.