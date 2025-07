Encuestas lo dicen, Michoacán quiere gobernadora: Bedolla

Morelia, Michoacán, a 14 de julio del 2025.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, expuso que las encuestas de opinión señalan que la ciudadanía quiere que en el 2027 sea una mujer quien lleve los destinos del estado, esto luego de una serie de críticas tras asegurar que él será el último gobernador hombre.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal comentó que según la encuesta más reciente de la casa Enkol, el 65 por ciento de los michoacanos desea que el sea gobernado por una mujer en la siguiente administración.

Recalcó que no se trata de una fijación o una obsesión, sino de un tema de reconocimiento a la labor de las mujeres, pues, sostuvo, ya no hay brechas entre hombres y mujeres, por lo que Michoacán va atrasado al no haber sido gobernado aún por una mujer.

Ramírez Bedolla hizo un llamado a tener respeto por la labor política de las mujeres, pues ademas de ser una parte fundamental de la sociedad, han demostrado la capacidad de trabajo, pues, dijo, han recuperado la rectoría de la educación con mujeres como Gabriela Molina en la Secretaría de Educación; Mariana Sosa Olmeda en la educación media superior y superior; Yarabí Ávila en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; entre otras instituciones.