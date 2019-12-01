Participa SESA en la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer

Querétaro, Querétaro, 4 de febrero del 2026.- La Secretaría de Salud (SESA) del estado de Querétaro se suma a la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer, que tiene lugar el 4 de febrero, con el propósito de generar conciencia sobre esta enfermedad y promover acciones de prevención, detección temprana y tratamiento oportuno.

El lema de este año, “Unidos por lo único”, coloca a las personas en el centro de la atención, al reconocer que cada experiencia con el cáncer es distinta y que la unión de esfuerzos resulta fundamental para construir un entorno donde se valore a la persona más allá del diagnóstico.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante 2024 se registraron en México 819 mil 672 defunciones, de las cuales 95 mil 108, equivalentes al 11.6 por ciento, se atribuyeron a tumores malignos. Del total, 52.5 por ciento correspondió a mujeres y 47.5 por ciento a hombres.

Por entidad federativa, Chihuahua presentó la tasa más alta de defunciones por tumores malignos, seguida de Baja California Sur y Baja California. En el caso de Querétaro, la tasa fue de 73.0 defunciones por cada 100 mil habitantes.

En cuanto a los tipos de cáncer por grupo de edad, entre la población de 0 a 19 años los más frecuentes fueron las leucemias, el tumor maligno de encéfalo, así como los tumores malignos de huesos y cartílagos articulares. En el grupo de 20 a 29 años, la leucemia representó la principal causa de mortalidad por cáncer en mujeres, mientras que en los hombres destacó el tumor maligno del testículo.

A partir de los 30 años, el tumor maligno de mama presentó las tasas más altas de mortalidad por cáncer en mujeres. En los hombres de 30 a 59 años predominó el tumor maligno de colon, y en el grupo de 60 años y más el tumor maligno de próstata.

El cáncer puede prevenirse y controlarse mediante estrategias basadas en evidencia científica que incluyen acciones de prevención, tamizaje, detección temprana, tratamiento oportuno y cuidados paliativos, lo que contribuye a mejorar la evolución de la enfermedad y la calidad de vida de las personas.

Diversos estudios epidemiológicos han identificado factores de riesgo que incrementan la probabilidad de desarrollar cáncer, así como factores de protección que reducen dicho riesgo. Entre los factores de riesgo se encuentran la exposición a sustancias químicas, ciertos hábitos y comportamientos, además de condiciones como la edad y los antecedentes familiares. En algunos casos, estos antecedentes pueden indicar la presencia de síndromes hereditarios asociados al cáncer.

La Secretaría de Salud del estado de Querétaro, a través de sus 198 Centros de Salud, lleva a cabo acciones permanentes para promover la detección oportuna del cáncer, de acuerdo con los distintos grupos de edad, con el fin de favorecer el acceso temprano a tratamiento y mejorar el pronóstico. Para mayor información, se invita a la población a acudir a su Centro de Salud.