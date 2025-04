Pacientes con enfermedades renales solicitan que no se suspendan tratamientos en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 2 de abril del 2025.- Familiares de pacientes con insuficiencia renal, solicitaron ante el Congreso de Michoacán que no se suspendan las hemodiálisis, debido a que no cuentan con los recursos económicos para hacer frente a estos tratamientos de manera particular.

Indicaron que no se respetan los servicios subrogados, y en el caso de pacientes de la región Pátzcuaro les llegó un aviso que se suspendería el tratamiento.

"Cada tratamiento cuesta mil 400 pesos y a la semana son dos, las familias no cuentan con esa economía, son pacientes con muchos años con su tratamiento y ya no cuentan con nada, ya vendieron hasta sus casas", comentó una de los familiares, quien prefirió no dar su nombre.

Como propuesta para recabar recursos para las hemodiálisis, pidieron a las autoridades estatales organizar eventos, como conciertos a favor de este sector de la población.

"En Pátzcuaro hay pacientes que en su desesperación quieren tomar medidas muy radicales, yo hablé con ellos y les dije, a ver, esperen vamos a tratar de hablar, que alguien nos abra las puertas para decirle que estamos conscientes de que es un tratamiento que se lleva millones de pesos", indicó la afectada.

El grupo de familiares fueron atendidos por una comisión en el Congreso local donde también entregaron un documento con las necesidades para los pacientes de varios puntos del estado.