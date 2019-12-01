Michoacán fortalece lucha contra el cáncer de mama: SSM

Morelia, Michoacán, 6 de octubre de 2025.- En rueda de prensa, encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el titular de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), Elías Ibarra Torres, detalló la infraestructura disponible y las acciones implementadas en el marco del Mes de Sensibilización contra el Cáncer de Mama.

En lo que va del año, se han realizado 35 mil 025 mastografías en todo el estado, detectando 251 nuevos casos de cáncer de mama, esto a través de los mastógrafos fijos ubicados en los hospitales generales “Dr. Miguel Silva” de Morelia, Zamora, Uruapan, La Piedad, así como en la Unidad de Especialidades Médicas dedicada al Cáncer de Mama (Uneme Dedicam), el Instituto Michoacano de Oncología y las cuatro unidades móviles de mastografía que recorren las localidades más alejadas de la entidad.

Ibarra Torres enfatizó que la detección oportuna es clave para salvar vidas, especialmente considerando que en México, una mujer muere cada dos horas por cáncer de mama, por ello, es importante que las mujeres a partir de los 20 años, se realicen la autoexploración al menos una vez al mes. De los 25 a 39 años de edad, acudir a su centro de salud más cercano a solicitar una exploración clínica de mama y a partir de los 40 años la mastografía de manera anual.

Señaló que las acciones de sensibilización, realizadas por la SSM se centran en cuatro ejes principales para combatir este padecimiento, que son aumentar la atención para la detección temprana, el tratamiento y los cuidados paliativos; fomentar estilos de vida saludables, que ayuden a reducir factores de riesgo modificables; romper barreras y estigmas para facilitar el acceso a una detección temprana y tamizaje; y finalmente, enseñar a reconocer signos de sospecha de cáncer y dar a conocer la ruta de atención prioritaria.

Reiteró el llamado a todas las mujeres, de 40 a 69 años a acercarse a los servicios de salud, ya que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Cancerología, hasta el 95 por ciento de los casos de cáncer de mamá son curables si se detectan a tiempo.