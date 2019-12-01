Morelia se conoce recorriendo sus colonias y escuchando a su gente: Giulianna Bugarini

Morelia, Michoacán, 22 de octubre de 2026.- De norte a sur, Giulianna Bugarini recorre las colonias de Morelia y escucha directamente a quienes viven todos los días sus problemas. Caminar sus calles le ha permitido conocer las necesidades de cada zona y comprobar que, aunque cambien los nombres de las colonias, muchas carencias se repiten.

La morenista señaló que las familias morelianas enfrentan inundaciones durante las lluvias, falta de agua en sus hogares, calles con mala pavimentación y baches, alumbrado insuficiente y parques abandonados que ya no ofrecen espacios dignos para la convivencia.

“No son problemas aislados ni que aparecieron de un día para otro. Son el resultado de años de desatención y de un gobierno municipal que dejó de mirar hacia las colonias. Morelia necesita que los servicios públicos vuelvan a ser una prioridad y que los recursos lleguen a donde más se necesitan”, expresó.

Bugarini afirmó que cada recorrido permite recoger inquietudes para el futuro de Morelia. Señaló que Morelia necesita un gobierno municipal que planee desde el territorio, atienda primero los servicios básicos y destine los recursos de la ciudad a resolver las necesidades reales de sus colonias, en lugar de administrar el abandono.

“Morelia no puede seguir dividida entre las zonas que reciben atención y las que siempre tienen que esperar. Vamos a seguir caminando, escuchando y trabajando junto con la gente, porque una ciudad se transforma desde sus colonias y con la participación de quienes la habitan”, concluyó Giulianna Bugarini.