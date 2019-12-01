Casa por casa, escuchando al pueblo y con el Regeneración en mano, recorremos Morelia: Giulianna Bugarini

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2026 a las 07:54:56

Morelia, Michoacán, 23 de octubre de 2026.- Con la convicción de que la transformación se construye desde las calles y escuchando directamente a la ciudadanía, Giulianna Bugarini continúa recorriendo casa por casa las colonias de Morelia, compartiendo el periódico Regeneración e informando a las familias sobre los avances y resultados de los gobiernos de Morena.

Durante su recorrido por la colonia López Mateos, Bugarini sostuvo conversaciones con vecinas y vecinos, escuchó sus principales preocupaciones y reafirmó su compromiso de mantener una comunicación directa con la población, convencida de que las necesidades de cada colonia deben ser escuchadas y atendidas.

“Nos gusta caminar Morelia, tocar puertas, escuchar a nuestra gente y platicar de frente. No hay mejor manera de conocer lo que pasa en nuestra ciudad que estando cerca de quienes viven todos los días sus problemas. Aquí venimos a escuchar, a informar y a seguir construyendo juntas y juntos”, expresó.

Giulianna Bugarini destacó que el periódico Regeneración es una herramienta para acercar información sobre los avances de la Cuarta Transformación, fortalecer la participación ciudadana y mantener vivo el diálogo con las familias morelianas, particularmente en las colonias donde la población demanda mayor atención a los servicios públicos.

Finalmente, aseguró que continuará recorriendo las colonias, comunidades y tenencias de Morelia, porque la cercanía con el pueblo no debe limitarse a los tiempos electorales, sino ser una forma permanente de trabajar y escuchar a la ciudadanía.

“La transformación no se hace desde un escritorio. Se construye caminando, escuchando y trabajando junto a nuestra gente. Así vamos a seguir, casa por casa y colonia por colonia, porque Morelia merece que siempre se le escuche”, concluyó.