"Si resulto culpable, renuncio a la candidatura”: Álvarez Máynez tras acusación por acoso sexual

Ciudad de México, a 9 de abril de 2024.- Luego de que se hiciera público las acusaciones de presunto acoso sexual por parte del candidato a la presidencia de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez hacia Ana Castelán Valenzuela, el emecista declaró que si le comprueban que es culpable renunciará a la candidatura.

“Si me denuncia formalmente, me prueba que lo hice, o resulto culpable, renuncio a la candidatura y renuncio a hacer política el resto de mi vida. Yo no hice eso”, dijo el emecista durante un encuentro con jóvenes universitarios de la UdG.

En semanas anteriores varios medios dieron cobertura a las declaraciones de Ana Castelán Valenzuela, actual candidata para ser regidora de Cajeme, Sonora, quien denunció públicamente que Máynez durante una reunión informal con militantes del partido naranja en 2019, el candidato presidencial en presunto estado de ebriedad le hizo tocamientos y comentarios de índole sexual.

Declaraciones que el propio Jorge Máynez ha desmentido y acusó a las fuerzas políticas del PRI de orquestar una “guerra sucia” en su contra.

“Qué bajo es la guerra sucia que uno tiene que enfrentar del PRI. La única cosa que me da mucho coraje es este tema que te digo, de que ya, una acusación y aparecen las notas (…) que claro que traen una campaña mediática en contra.”, expuso.

De igual forma, denunció que sus adversarios también le reclaman que usa a Taylor Swiff como estrategia política, pero, dice, él es su fan desde 2012.