Santiago Taboada promete que Ciudad de México tendrá un repunte de prosperidad económica

Ciudad de México, a 11 de mayo de 2024.- De acuerdo al candidato de la coalición Va X la CDMX (PAN-PRI-PRD) a la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México, Santiago Taboada, la capital mexicana ha perdido fuerza para atraer inversiones y de generación de empleo, por lo cual es necesario que repunte su dinamismo económico.



Y es que según lo explicado por el candidato, la economía de la megaurbe se ha ralentizado en los últimos cinco años, "el estancamiento ha alcanzado niveles preocupantes, con un promedio anual de crecimiento de sólo 0.84%, cifra menor que la que observamos en Chiapas (1.06%) y la cuarta parte de lo que ha crecido Oaxaca (3.61%), ambas entidades que han padecido un rezago económico histórico".



Además, aprovechó para hacer una crítica entre líneas a la jefatura que ostentó la ahora cadidata presidencial, Claudia Sheinbaum, pues expresó que los empresarios perdieron confianza en invertir "entre otras cosas, porque el sistema jurídico es más incierto que nunca; un gobierno que no cree en la transparencia, en la ley, que está dispuesto a maquillar cifras de seguridad para ganar elecciones, pero no quiere enfrentar el problema de violencia realmente, no es una buena noticia para quien piensa en invertir".



Frente a ello, propuso el desarrollo de acciones, organizadas en cinco ejes: un programa de atracción de inversiones, desarrollo de un ecosistema emprendedor para jóvenes, echar mano del nearshoring, utilizar ciencia y tecnología para modernizar las calles e impulsar los atractivos turísticos de la ciudad.