PES continúa en la batalla: Eder López

Morelia, Michoacán, a 13 de junio del 2024.- En caso de perder el registro como partido, Encuentro Solidario asegura que continuarán participando en la vida política de la entidad, así lo expresó Eder López García, líder estatal del PES.

Apuntó que existen varios temas electorales por resolver y dijo continúan en la batalla de permanecer como instituto político.

"Estamos en el momento de impugnaciones esto todavía no acaba al proceso electoral le falta unos dos meses más y hubo muchas anomalías, inconsistencias en varios distritos y municipios por el tema de inseguridad y desaparición de urnas y todo eso se está recopilando, todos los partidos no solamente el PES y en tanto no se acabe ese último proceso no sabemos exactamente que pasará de manera definitiva en torno al partido", comentó.

En entrevista telefónica informó que impugnaron el distrito de Zitácuaro y los resultados de los municipios de Lázaro Cárdenas, Charapan y Angangueo.

Eder López García, aseguró que el crimen organizado fue un factor preponderante en los resultados del proceso electoral a nivel local.

"No tengo empacho en decirlo que curiosamente donde dos fuerzas políticas se han hecho más fuertes como Morena y Movimiento Ciudadano es donde nosotros tuvimos más repercusiones por el crimen organizado y fue donde se nos bajaron candidatos", indicó el representante estatal del PES.