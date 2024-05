Jorge Máynez manda recado a Xóchitl Gálvez: “Si no va en tercer lugar, ¿por qué no deja de atacarme?"

Ciudad de México, 12 de mayo del 2024.- El candidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de México, Jorge Álvarez Máynez, aseguró que el tercer lugar de la elección es su adversaria Xóchitl Gálvez y por eso no deja de atacarlo, esto luego de que la candidata de Fuerza y Corazón por México pidiera no votar por el emecista solo por su canción pegajosa.

“Muy desesperada la candidata del PRIAN: ¿Cómo aspira a ganarse la confianza de los jóvenes si piensa que todo se trata de una canción? ¿Nadie le dice en lo que se ha convertido? Si no van en tercero, ¿por qué no dejan de atacarme? ¡Que se cuide de no perder con los votos nulos!”, escribió en su cuenta de X el candidato "fosfo, fosfo".

En otra publicación en la red social, Álvarez Máynez externó que los ataques en su contra por parte de líderes de la oposición y líderes informativos responden a que ya los rebasó y tiene el segundo lugar en las preferencias electorales de los mexicanos.

“Atypical se trata de mí. Brozo me dedica su programa. Alito solo habla de mí. Marko se lanza en mi contra. Y hoy la candidata del PRIAN también se va contra mí. ¿Hay un mejor síntoma de que ya los rebasamos?”, dejó en claro Jorge Álvarez Máynez.