Ganamos el debate, porque la experiencia sí importa: Araceli Saucedo

Morelia, Michoacán, a 11 de abril de 2024.- Ganamos el debate, porque la experiencia sí cuenta en el ejercicio de la tarea pública, nadie puede hablar de lo que no conoce, de lo que no ha servido, de lo que no ha vivido, subrayó la candidata de la Coalición Fuerza y Corazón por México al Senado de la República, Araceli Saucedo Reyes.

Tras concluir el debate entre los candidatos de la primera fórmula al Senado de la República organizado por el Instituto Nacional Electoral, Araceli Saucedo señaló que las propuestas, análisis y diagnósticos que expuso, parten de las realidades y problemáticas que enfrenta hoy día México, enriquecidas con los planteamientos que ha venido construyendo con la población a lo largo de sus recorridos, a través del diálogo e intercambio de ideas.

“Estoy agradecida con los partidos que acompañan esta Coalición Fuerza y Corazón por México, al PAN y al PRI, porque sabemos que hoy México precisa unión y caminar juntas y juntos. Por ello hice un llamado a las y los candidatos a llevar un mensaje de esperanza a la gente, a decirle que sí hay de otra, porque hoy el adversario no es al que le vamos a ganar en las urnas, sino es la inseguridad, la pobreza, la marginación, la impunidad y la injusticia que imperan en todo el territorio nacional”.

Durante el debate, Araceli Saucedo subrayó que la violencia contra las mujeres está azotando a México en el todo el territorio, en donde son más de 900 feminicidios y forman parte de las 138 mil que han perdido la vida por violencia a lo largo y ancho del país, por lo que como senadora trabajará para que la impunidad no sea la que reine en el país, como hoy ocurre.

En materia de salud destacó que trabajará para reordenar el Sector en México frente a la catástrofe que se ha vivido durante en este sexenio, sin olvidar el engaño que se pretendió, cuando se dijo que nuestro país iba a contar con un servicio mejor que Dinamarca.

“Nosotros proponemos un Seguro Médico con cobertura, que sea universal y brinde los medicamentos que los pacientes requieren de manera oportuna, porque en estados como Michoacán cinco de cada diez familias no tienen acceso a la salud, ¿cómo justificar la muerte de tres mil niños con cáncer por falta de tratamientos?, ¿cómo justificar que seis millones de niñas y niños no tengan acceso a las vacunas?”.

La candidata reconoció como uno de los grandes problemas en México el de la inseguridad que hoy está azotando al país. En nuestro estado, siete de cada diez michoacanas y michoacanos no se sienten seguros debido a la ola de violencia.

Subrayó que la propuesta que comparte con la próxima presidenta de la República, Xóchitl Gálvez, plantea una verdadera estrategia de seguridad, y uno de los pasos es regresar dos de los fondos que el actual Gobierno de la República decidió desaparecer, se trata del Fortasec y el Fortamun, esto para generar condiciones que permitan mejorar la infraestructura y fortalezcan a los municipios en sus responsabilidades en la materia.

“Como madre de Rodrigo, como mujer, entiendo los retos y desafíos que tiene Michoacán para salir adelante, voy a trabajar desde el Senado de la República por tener un Estado más seguro y más próspero”, destacó.