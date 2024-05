Claudia Sheinbaum promete que no permitirá la regresión en México

Hermosillo, Sonora, 22 de mayo del 2024.- La candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, aseguró que “no vamos a permitir regresiones al país”, al señalar que falta muy poco para los comicios presidenciales del próximo 2 de junio, el cual dijo, será el día de la victoria para el movimiento que representa.

Desde Hermosillo Sonora, en un mitin realizado en el Parque Leona Vicario, la abanderada del oficialismo afirmó que seguirá en el trabajo por el bienestar del pueblo a través de la defensa de la soberanía del país y sus recursos naturales.

"No vamos a permitir regresiones al país, vamos a seguir trabajando por el bienestar del pueblo de Sonora, que vamos a seguir defendiendo nuestra soberanía, nuestros recursos naturales, y que como decimos nosotros, llevamos en el corazón, en el pensamiento y en nuestra historia, los principios de nuestro movimiento, nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de México", dejó en claro Sheinbaum Pardo.

En ese sentido, la abanderada morenista prometió continuar con la autodenominada Cuarta Transformación de la vida pública en México.

"No volveremos a las regresiones, que no vamos a volver al pasado. Que vamos a avanzar con la transformación", destacó.

Por su parte, Claudia Sheinbaum indicó que en caso de ganar la elección presidencial, se coordinará con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, para implementar un programa de paneles solares en las casas, bajo el objetivo de reducir los costos del pago de luz que consumen los sonorenses.