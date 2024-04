Claudia Sheinbaum apuesta por el rescate de la seguridad y justicia en Morelos

Ayala, Morelos, a 10 de abril de 2024.- “Vamos a traer seguridad y paz a Morelos, al hermoso estado de Morelos”, fue el compromiso de la candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” (Morena, PT y PVEM) a la Presidencia de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien hizo un llamado a las y los morelenses a votar por la Cuarta Transformación para renovar la Fiscalía General del Estado e iniciar la pacificación de la entidad.

“Aquí tenemos que ganar la mayoría en el Congreso local en el estado de Morelos, porque se tiene que ir el Fiscal de Morelos para que haya seguridad en el estado, porque con el voto de todos Margarita va a encabezar ese trabajo, pero tiene que coordinarse con un buen Fiscal, con el Poder Judicial de Morelos y con la Federación”, señaló.

Sheinbaum Pardo, recordó que la Cuarta Transformación busca recuperar todo lo que descompuso el neoliberalismo, que convirtió derechos como la educación, la salud, la vivienda y el acceso a un salario digno en privilegios para unos cuantos.

“Estoy hablando de todo aquello que descompusieron en todo el periodo neoliberal, nosotros creemos que es un derecho la educación, el acceso a la salud, el acceso a la vivienda y otra cosa que creemos que es justo es un salario justo para los trabajadores y las trabajadoras”, aseveró.

Afirmó que el proyecto que encabeza es el único que puede garantizar la continuidad de los programas sociales, mientras que la oposición representa regresar a un pasado de corrupción y privilegios.

Por ello se comprometió a gobernar con los principios del Humanismo Mexicano, que consisten en no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, siempre viendo por los que menos tienen.

Por su parte, la candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” a la gubernatura de Morelos, Margarita González Saravia, reconoció la trayectoria de Claudia Sheinbaum para ser la primera mujer Presidenta de México, que traerá bienestar a la entidad bajo los principios de la 4T.

“Vamos a luchar todos juntos por la unidad de Morena para sacar de una vez por todas a cualquier tipo de conservador que quiera llegar al estado de Morelos (..) Estamos frente a la que será la primera Presidenta de México, será una Presidenta que hará historia en la lucha de las transformaciones de México, porque es comprometida, porque siempre ha luchado, porque ha estado de la mano del gran hombre que tenemos como Presidente, Andrés Manuel López Obrador”, concluyó.

Al evento también acudieron el coordinador político de campaña de Margarita González, Adán Augusto López; los candidatos al Senado de la República, Víctor Mercado Salgado y Juanita Guerra; así como las y los candidatos a diputados federales, Cindy Winkler, Sandra Anaya, Ariadna Barrera, Agustín Alonso Gutiérrez y Juan Ángel Flores.