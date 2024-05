Cientos de morelianos dan su respaldo a Torres Piña en Tzintzimacato

Morelia, Michoacán, a 13 de mayo de 2024.- Habitantes de la comunidad moreliana de Tzintzimacato ratificaron su respaldo a Carlos Torres Piña para que el candidato a la presidencia de la capital michoacana por la coalición Sigamos Haciendo Historia se convierta en el próximo presidente municipal.

“Torres Piña va a ganar y Alfonso ya se va”, fue la consigna emitida en Tzintzimacato, donde el morenista emprendió una gira en compañía del candidato al Senado de la República, Raúl Morón, y del candidato a la diputación local por el Distrito 10, Marco Polo Aguirre.

Ahí, Torres Piña se comprometió a promover el rescate de las comunidades y tenencias de Morelia, mediante un programa de apoyo al campo que permita potenciar la actividad agrícola.

Condenó el abandono que dijo encontrar en las zonas rurales del municipio, y subrayó que su gobierno no será ajeno a los intereses, necesidades y problemáticas de la ciudadanía capitalina. “En mi gobierno no existirán morelianos de primera y de segunda, lo he dicho antes y lo reafirmo, todas y todos tendrán voz y voto”, concluyó.