Yankel Benítez realiza gira de servicios y seguridad en Villas del Sur de Morelia, Michoacán

Yankel Benítez realiza gira de servicios y seguridad en Villas del Sur de Morelia, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Diciembre de 2025 a las 09:40:38
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 5 de diciembre de 2025.- Consolidando el trabajo del Gobierno Municipal en todo el territorio, el secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, realizó una gira nocturna de fortalecimiento de la seguridad y los servicios públicos en Villas del Sur.

En su recorrido, en la zona con rumbo a Atécuaro, el encargado de la política interna del municipio escuchó a vecinos y vecinas, tras lo que se acordó realizar una jornada de esterilización mediante el Instituto Municipal de Protección Animal (IMPA), para evitar la proliferación de ejemplares en situación de calle.

Asimismo, reforzó la comunicación directa entre los habitantes y el jefe de sector de la Policía Morelia, para aumentar la vigilancia y responder de inmediato ante cualquier llamado.

Yankel Benítez refrendó que, en el gobierno del presidente Alfonso Martínez Alcázar, la coordinación de las dependencias municipales para atender al ciudadano, sigue consolidando a Morelia como el mejor lugar para vivir.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Balean domicilio del Fraccionamiento Acanto I en Zamora, Michoacán; presuntamente privaron de la libertad a un joven
Tráiler sale del camino y vuelca en el libramiento Norponiente del municipio de Querétaro
Detienen y vinculan a proceso a hombre por maltrato animal en contra tres gatos en Tamaulipas
Hallan "Barrancas de la muerte" en Puebla; grupos criminales las utilizan para deshacerse de cuerpos
Más información de la categoria
Muere el comediante mexicano Eduardo Manzano, uno de los 'Polivoces'
Claudia Sheinbaum arriba al sorteo del Mundial 2026; se encontrará por primera vez con Trump de manera presencial
Hallan "Barrancas de la muerte" en Puebla; grupos criminales las utilizan para deshacerse de cuerpos
México a la expectativa rumbo al Mundial 2026: afición nerviosa ante el sorteo y mal desempeño
Comentarios