Yankel Benítez realiza gira de servicios y seguridad en Villas del Sur de Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Diciembre de 2025 a las 09:40:38

Morelia, Michoacán, a 5 de diciembre de 2025.- Consolidando el trabajo del Gobierno Municipal en todo el territorio, el secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, realizó una gira nocturna de fortalecimiento de la seguridad y los servicios públicos en Villas del Sur.

En su recorrido, en la zona con rumbo a Atécuaro, el encargado de la política interna del municipio escuchó a vecinos y vecinas, tras lo que se acordó realizar una jornada de esterilización mediante el Instituto Municipal de Protección Animal (IMPA), para evitar la proliferación de ejemplares en situación de calle.

Asimismo, reforzó la comunicación directa entre los habitantes y el jefe de sector de la Policía Morelia, para aumentar la vigilancia y responder de inmediato ante cualquier llamado.

Yankel Benítez refrendó que, en el gobierno del presidente Alfonso Martínez Alcázar, la coordinación de las dependencias municipales para atender al ciudadano, sigue consolidando a Morelia como el mejor lugar para vivir.