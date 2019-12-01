Ya se encuentra operando casi al 100 por ciento con el nuevo sistema de videovigilancia e iluminación en Querétaro; confirmó Felifer Macías Olvera

Querétaro, Querétaro, a 19 de septiembre de 2025.- La Alameda Hidalgo de Querétaro vive una transformación significativa en materia de seguridad, ordenamiento urbano y participación ciudadana por lo que ya se encuentra operando casi al 100 por ciento con el nuevo sistema de videovigilancia e iluminación confirmó Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro.

Explicó que hasta el momento se han instalado 108 tanto dentro del parque como en su periferia y cuyo sistema forma parte de un centro de monitoreo que busca garantizar la seguridad de las decenas de miles de personas que visitan esta zona cada semana.

Explicó que uno de los avances más notables es la ampliación del horario de apertura de la Alameda, que anteriormente cerraba a las 6 de la tarde y ahora permanece abierta hasta las 9 de la noche. Este cambio responde al incremento de actividades culturales y recreativas, como los espectáculos dominicales, y al creciente flujo de visitantes.

“Vamos avanzando paulatinamente, en orden, y con base en la dinámica social que se ha generado”.

Además, dijo, se ha realizado un trabajo de ordenamiento en el camellón de Pasteur y en el área de comercio con indumentaria, lo que ha contribuido a mejorar la imagen urbana y la funcionalidad del espacio.

En respuesta a denuncias ciudadanas, detalló, se han implementado operativos permanentes para inhibir actividades de sexo servicio en la Alameda y sus alrededores. Estos operativos son coordinados por la Secretaría de Gobierno municipal en conjunto con autoridades estatales, y se enfocan en la identificación y vigilancia constante de las zonas señaladas.