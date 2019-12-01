Xóchitl Ruíz exige justicia por el asesinato de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana y su menor hija

Morelia, Michoacán, a 4 de febrero 2026.- El asesinato de la familia de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana y de su menor hija representa una grave vulneración al derecho a la vida, a la dignidad humana y a los derechos humanos, por lo que se exige el esclarecimiento de los hechos, justicia para las víctimas y el fin de la impunidad, manifestó el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXXVI Legislatura Local, a través de la diputada Xóchitl Ruíz González.

En sesión la legisladora expresó la profunda consternación y condena de la bancada verde ecologista ante estos hechos de violencia, al tiempo que subrayó que las personas intérpretes de Lengua de Señas Mexicana desempeñan una función social indispensable para garantizar la inclusión, la comunicación efectiva y el ejercicio pleno de los derechos de la comunidad sorda.

Desde una perspectiva de derechos humanos y de derechos de las víctimas, señaló que este crimen exige una respuesta integral del Estado, que coloque en el centro a las personas afectadas y garantice el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación integral del daño y a las garantías de no repetición, conforme a los estándares constitucionales, legales y convencionales.

Asimismo, se hizo un llamado a la Fiscalía General del Estado para que continúe con las investigaciones correspondientes, conduciéndolas con debida diligencia reforzada, considerando el contexto de vulnerabilidad de las víctimas y el impacto diferenciado que estos hechos generan en la comunidad sorda. Desde el Congreso del Estado, se reiteró la disposición de acompañar y fungir como aliado institucional, respetando en todo momento la autonomía y competencias de las autoridades.

De igual forma, solicitó que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas continúen ejerciendo plenamente sus funciones, garantizando el acompañamiento integral a las víctimas indirectas, la adopción de medidas de protección y la implementación de acciones de reparación integral del daño.

A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México reiteró que este hecho no debe ser tratado como un caso más y que se dará seguimiento institucional para impulsar acciones que fortalezcan la protección de las personas intérpretes, de las personas con discapacidad y de quienes contribuyen al ejercicio efectivo de derechos, tras expresar su compromiso con la defensa de la vida, la dignidad humana, la inclusión y el acceso a la justicia.