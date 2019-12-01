Urge instalar Comisión Especial de seguimiento al Plan Michoacán: Armando Tejeda

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Diciembre de 2025 a las 11:36:57

Ciudad de México, 15 de diciembre de 2025.- Nuestras familias merecen vivir tranquilas y en paz, puntualizó Armando Tejeda Cid, diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN), al destacar que es urgente instalar la Comisión Especial para el Seguimiento, Análisis, Fortalecimiento y Resultados de la Seguridad en el Estado de Michoacán, denominada “Comisión Especial del Plan Michoacán”.

Tras los recientes hechos violentos que se registraron en la entidad donde explotó un coche bomba en Coahuayana, además del ataque a policías en Cotija, Armando Tejeda insistió en la urgencia de tener resultados del llamado Plan Michoacán, que sean presentados por la presidenta de la República.

“Todos los días nos enteramos de un hecho que nos quita la paz en nuestra entidad, mientras tanto celebran 7 años de transformación que solamente ellos ven. Por eso, invitamos nuevamente a la presidenta a Michoacán para que presente los resultados del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”.

Indicó que es indispensable que las y los michoacanos puedan vivir en condiciones de seguridad que les permitan desarrollarse en un entorno de tranquilidad, con oportunidades y sin miedo.

“Nuestras familias merecen vivir tranquilas y en paz; seguiremos alzando la voz hasta que cambie la realidad de México y de nuestro estado”.

Tejeda Cid enfatizó que desde la Cámara de Diputados continuará pugnando para lograr alcanzar condiciones que permitan el desarrollo pacífico del estado y la seguridad de la población.

La propuesta presentada el 20 de noviembre, contempla que la Comisión Especial deberá ser integrada por el número de diputadas y diputados que así lo determine la Junta de Coordinación Política, junto con la aprobación del pleno de la Cámara de Diputados, de manera proporcional a la representación de cada una de las fracciones parlamentarias de la Cámara de Diputados.

Deberá presentar informes trimestrales sobre los avances, retos, resultados e indicadores del Plan Michoacán, así como recomendaciones legislativas y presupuestales para su fortalecimiento.