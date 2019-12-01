Unidad: la única ruta para superar los desafíos de Michoacán, afirma Raúl Morón

Unidad: la única ruta para superar los desafíos de Michoacán, afirma Raúl Morón
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Abril de 2026 a las 08:20:54
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Maravatío, Michoacán, a 20 de abril de 2026.- Bajo la premisa de que la fuerza colectiva impulsará a la entidad, el senador Raúl Morón Orozco encabezó una intensa jornada de trabajo por los municipios de Zamora, La Piedad, Ciudad Hidalgo y Maravatío, con el objetivo de escuchar las demandas ciudadanas y robustecer la estructura organizativa del pueblo michoacano mediante el diálogo directo.

“Michoacán tiene retos que se resolverán solo a través de la unidad y organización de su pueblo. Por eso mi llamado es a su construcción”, sentenció el legislador de Morena ante liderazgos políticos y sociales de diversas regiones del estado, tras subrayar que el activismo permanente en el territorio es la herramienta más eficaz para proteger los avances del gobierno que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum.

El legislador morenista advirtió que la Cuarta Transformación enfrenta embates de la oposición que pretenden frenar el avance de la izquierda progresista, tanto en el país como en Michoacán, por lo cual resulta fundamental mantener la cohesión y la difusión de información veraz como escudos principales frente a las campañas de resistencia que buscan desestabilizar el proyecto de nación.

Raúl Morón concluyó su mensaje con un llamado enérgico a la solidaridad entre todos los sectores, ya que la transformación profunda de la vida pública en el estado depende del compromiso compartido entre la base social y sus representantes legislativos, en un esfuerzo conjunto por consolidar un futuro de bienestar para todas las familias michoacanas.

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