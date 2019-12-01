Tribunal de Disciplina Judicial avanza en la consolidación de su labor: 59 denuncias recibidas y 9 sentencias emitidas 

Morelia, Michoacán, 10 de diciembre de 2025.- El magistrado José Alfredo Flores Vargas, presidente del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) del Poder Judicial de Michoacán, compartió con medios de comunicación del estado los avances del TDJ desde que inició funciones el pasado 15 de septiembre a la actualidad, tales como la recepción de 59 denuncias y 9 sentencias emitidas.

Este órgano que fue creado a partir de la reforma judicial, está encargado de atender posibles faltas administrativas cometidas por personas servidoras públicas del Poder Judicial de Michoacán, de tal forma que quienes lo integran han resuelto asuntos que han derivado en sanciones que incluyen inhabilitaciones por 9 meses, por 6 meses y amonestaciones privadas cuando se trata de faltas menores. El magistrado Flores Vargas destacó que actualmente 8 expedientes están próximos a resolverse y 35 más se encuentran en etapa final de análisis.

Además, destacó que uno de los aspectos más significativos ha sido la apertura de los canales de comunicación, tanto internos como externos, lo que ha permitido que la ciudadanía y el personal judicial presenten las quejas y denuncias ante la posible comisión de estas faltas, mecanismo que fortalece la confianza en los procesos de supervisión y transparencia.

En este contexto, conviene señalar la campaña activa desde hace varias semanas: El Tribunal de Disciplina Judicial ¡te escucha!, que invita a las personas usuarias de los servicios de impartición y administración de justicia a utilizar los canales accesibles para presentar quejas o denuncias sobre la actuación de servidoras y servidores públicos; se reciben directamente a las oficinas ubicadas en el Palacio de Justicia del Centro Histórico de Morelia (Portal Allende #267, colonia Centro), en el correo quejasydenuncias.tdj@poderjudicialmich.gob.mx o en el teléfono (443) 310 9500. En próximos días estará disponible el micrositio con toda la información en www.poderjudicialmichoacan.gob.mx

Por otro lado, enfatizó que el TDJ cuenta con dos comisiones permanentes, la de Disciplina y la de Evaluación del Desempeño, por lo que respecta a esta última, detalló que se han realizado 9 visitas diagnóstico en juzgados de primera instancia —seis en Morelia y tres en Uruapan— para identificar áreas de oportunidad, conocer el clima laboral y detectar situaciones que pudieran derivar en alguna infracción a la legislación que rige la vida institucional.

El Pleno ha sesionado de manera constante, con 12 ordinarias y 4 extraordinarias, además de las correspondientes a las comisiones. Paralelamente, se trabaja en la elaboración del Reglamento Interno, en diversos manuales de procedimientos y de organización, así como en la actualización de los Códigos de Ética y de Conducta que regirán a todas las personas servidoras públicas de la institución.

Agregó que la Unidad de Investigación ha revisado y dictaminado 412 procedimientos penales, tanto del sistema oral como del tradicional, para efectos de responsabilidad oficial; se firmó un convenio de participación con la Auditoría Superior de Michoacán, que permite poner en marcha el micrositio y un buzón electrónico para la recepción de denuncias; y en breve se concretará la firma de convenios con la Fiscalía General del Estado y con el Tribunal en Materia Anticorrupción y Administrativa del Estado, entre otras acciones relevantes.

El Tribunal de Disciplina Judicial trabaja por una justicia eficaz, eficiente y transparente.