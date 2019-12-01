Teresita Herrera presenta iniciativa de reforma para reconocer en las leyes el derecho a una salud mental sana

Morelia, Michoacán, a 03 de marzo del 2026.- Nuestras niñas, niños y adolescentes merecen tener una vida plena, con cuidados integrales que abarquen cada aspecto de su desarrollo: el físico, el mental y el emocional, expresó Teresita Herrera Maldonado, diputada por el Partido Acción Nacional (PAN), al advertir que la salud mental infantil en México enfrenta una crisis silenciosa que cobra vidas.

Detalló que a nivel nacional, en 2023, 727 niñas, niños y adolescentes de entre 10 a 17 años perdieron la vida por suicidio, aproximadamente dos muertes al día.

Ante esta grave situación, durante sesión del Congreso del Estado, la legisladora panista presentó una iniciativa para reformar la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, con la finalidad de reconocer en las leyes el derecho a una salud mental sana, además de definir las obligaciones que tienen las autoridades gubernamentales en materia de promoción, prevención, detección temprana y atención, así como la incorporación de los riesgos digitales.

“Cada cifra representa una historia, una familia fracturada, una comunidad herida. En México, el 86.4 por ciento los adolescentes de 12 a 17 años utilizan redes sociales, y el 25.7 por ciento ha sido víctima de ciberacoso, lo que representa a 3.3 millones de jóvenes. Quienes viven ciberbullying tienen más del doble de probabilidad de presentar síntomas de depresión, y hasta el 93 por ciento reporta efectos como tristeza, impotencia o baja autoestima”.

Herrera Maldonado indicó que esta reforma permitirá garantizar atención oportuna en salud emocional, como una medida preventiva frente a trastornos mentales que, cuando no se atienden a tiempo, pueden escalar y derivar en conductas de riesgo.

“Reconocer la salud mental desde la infancia es apostar por la paz. La violencia no se previene solo con sanciones; se previene con niñas y niños escuchados, acompañados y emocionalmente cuidados. Lo que hoy hagamos por su bienestar mental se reflejará mañana en escuelas más seguras, comunidades más empáticas y en una sociedad más cohesionada”.

Finalmente, hizo un llamado al trabajo responsable y comprometido por la infancia y juventud, al destacar que cuando no se detectan ni atienden a tiempo la ansiedad, la depresión o los trastornos conductuales, estos pueden agravarse y traducirse en conductas de riesgo que impactan no solo a la persona, sino a su familia y comunidad.